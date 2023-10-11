اليوم السابع
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الصحة: الإفراط فى تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:27 ص
الصحة: الإفراط فى تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة احمى صحتك ولاتفرط فى تناول الملح
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين لتجنب الملح الزائد فى الطعام بشكل عام وتابعت: احمي صحتك ولا تفرط في تناول الملح لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والسمنة وتخلخل العظام وأمراض الكلى.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان باستخدام  ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام وأقل من 5 جرامات في اليوم.
 
الملح هو معدن يتكون بشكل رئيسي من كلوريد الصوديوم، يستخدم عادة كتوابل ومواد حافظة في الطعام، يعتبر الملح ضروريًا لأجسامنا لأنه يساعد في الحفاظ على توازن السوائل ووظيفة الأعصاب وتقلص العضلات، ومع ذلك، فإن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن تكون له آثار سلبية على الصحة.
 
 ويرتبط الإفراط في تناول الملح بارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، يمكن أن يساهم أيضًا في مشاكل الكلى، وفقدان العظام، واحتباس السوائل، ويؤثر على إحساسنا بالعطش والتذوق.
 
تناول الملح
 

 


الصحة

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ملح الطعام

السمنه

سرطان المعدة



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