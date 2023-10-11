الشيكولاتة مفيدة للأطفال بشروط.. تعرفى عليها

كتبت مروة محمود الياس

يعتقد البعض خطأ أن الشيكولاتة خيار غير صحي، خاصة للأطفال، ولكن يذكر تقرير نشر في موقع beingtheparent أن الطفل قد يستفيد من الشيكولاتة اذا ما تم تقنين تناوله لها، وكذلك تخيرت الأم نوعيات معينة وذات فائدة عالية.

وتابع التقرير موضحا أن الشيكولاتة لها الكثير من الفوائد الصحية فهى تعمل على تنظيم هرمونات الجسم، لذا ارتبطت دوما بتعديل المزاج، والشعور بالسعادة، وللطفل بشكل خاص تعد الشيكولاتة عبارة عن سبب للفرحة، فهى تحسن مزاج الأطفال وتجعلهم أكثر نشاطا.

فوائد الشيكولاتة للأطفال



أكدت الدراسات على أنها من أبرز فوائد الشيكولاتة أنها تعزز من قوة الذاكرة، فتزيد من حالة التركيز والانتباه لدى الطفل، لاحتوائها علي مركبات الفلافونويد، كما أنها تعمل علي تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، ولأنها تحتوي على كم هائل من مضادات الاكسدة، فانها تساعد على تحسين خصائص تخثر الدم.

ما لا يعرفه البعض أيضا أن الشيكولاتة تعزز من مناعة الطفل وتحسن من مستويات الفيتامينات لديه لانها تحتوي علي البوتاسيوم والحديد وفيتامين ب والكالسيوم أيضا لذا هي مفيدة للعظام، كما أن التربتوفان الموجود فيها وبكميات عالية يساعد على تقليل حدة التوتر لدي الطفل، كما أنها تساعد على التمثيل الغذائي الأمثل لدي الطفل فتحافظ على وزنه.، ولكن يجب الاعتدال في استهلاك الطفل للشيكولاتة، يفضل دوما اختيار النوعيات ذات السكريات المنخفضة ونسبة الكاكاو الأعلى لفائدة مثالية.