وأوضح الجيش - فى بيان اليوم الأربعاء، أن عملية مسح وتفتيش المناطق الحدودية أسفرت عن عثور وحدة من الجيش في سهل (القليلة) على المنصة، وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه.

في السياق، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها تواصل حضورها ومهامها العملية في الجنوب اللبناني.

جاء ذلك في بيان لها اليوم رداً على بعض الإشاعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في لبنان.

وقال المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن العمل الأساسي لليونيفبل مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، وتحث على ضبط النفس، محذرا من انتشار الشائعات في أوقات النزاعات.

