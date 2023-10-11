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البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية للبنان

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:35 م
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية للبنان البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أنه يراقب عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب غارة عنيفة في محيط مستشفى الشفاء الذي تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها"، واستأنفت "المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة، ولا توجد مستلزمات طبية، وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.


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