البنتاجون يقيّم خيارات نشر القوات الأمريكية فى البحر الأبيض المتوسط

وكالات

ردت وزارة الدفاع الأمريكية على سؤال حول إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى البحر الأبيض المتوسط، قائلة إن البنتاغون سيواصل تقييم خيارات نشر القوات الأمريكية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "سيواصل وزير الدفاع تحليل خطط نشر حاملات الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" للحفاظ على التوازن الضروري للقدرات البحرية على مسارح العمليات ودعم أولويات الأمن القومي".

وأشار إلى أن المجموعة الضاربة بقيادة "أيزنهاور" ستغادر فرجينيا في الأسابيع المقبلة، وفقا للجدول الزمني. وستشارك حاملة الطائرات في مناورات تحت رعاية القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وصرح الجيش الأمريكي في وقت سابق أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع" لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.