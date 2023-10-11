إنفوجراف.. لو ساكن فى المدن الجديدة.. اعرف مين رئيس جهاز مدينتك بعد حركة التنقلات

كتب أحمد حسن

لتجديد الدماء ودفع عجلة التنمية، والاستعانة بالشباب، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تنقلات جديدة بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة شملت أكثر من 15مدينة وهى كالتالى:

1- تكليف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة السادات بالإشراف على كافة أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة.

2- تعين المهندس عمار السيد عطية مندور، رئيسا لجهاز مدينة حدائق العاصمة بدلا من مدينة بدر.

3- تعين المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيسا لجهاز مدينة بدر بدلا من طيبة الجديدة.

4- تعين المهندس خالد نايف عبد العزيز الشريف، رئيسا لجاهز مدينة الفيوم الجديدة بدلا من المنيا الجديدة.

5- تعين المهندس طارق جمال الدین محمد، رئيساً لجهازي تنمية مدينتى(بور سعيد الجديدة- سلام، وغرب بورسعيد)، بدلا من مدينة الفيوم الجديدة .

6- تكليف المهندس وائل محمد سمير السيد، رئيسا لجهاز مدينة الإسماعيلية الجديدة بدلا من العلمين الجديدة.

7- تعين المهندس أحمد مصطفى محمد عبد العال، رئيسا لجهاز مدينة المنيا الجديدة بدلا من الشيخ زايد.

8- تعين المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيسا لجهاز مدينة السادات بدلا من مدينة المنصورة الجديدة.

9- تعين المهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيسا لجهاز مدينة طيبة الجديدة بدلا من مدينة حدائق العاصمة.

10- تكليف المهندس محمد محمود الشربيني الغمراوي، رئيسا لجهاز مدينة المنصورة الجديدة بدلا من جهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر.

11- تصعيد المهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، رئيسا لجهاز مدينة الشيخ زايد بدلا من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

12- تصعيد المهندس محمد عادل المرسى الشربيني، رئيسا لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر بدلا من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

13- تصعيد المهندس وليد عبد الرحمن حجاجی، رئيسا لجهازى مدينتي الفشن وملوى بدلا من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.