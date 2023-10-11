إجراء 16147 جراحة مختلفة ضمن القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، نوكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة للتأمين الصحي، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومن خلال التنسيق الدائم مع الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.

واستقبل وكيل الوزارة ومدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، الدكتور أحمد مجدي مدير المستشفي، والدكتورة نورهان صابر نائب المدير ومسئول الجودة بالمستشفي، حيث بدأ وكيل الوزارة زيارته بتفقد الأقسام الداخلية بالمستشفي لجراحة القلب وجراحات الأطفال، وزرع القوقعة، وجراحات الأسنان، وزرع القرنية.

وقام وكيل الوزارة، بالاطمئنان علي المرضي وذويهم، ثم تفقد قسم عناية ما بعد جراحات القلب المفتوح للأطفال، وكذلك تفقد قسم الرمد، وتابع تنسيق عملية دخول الحالات للعمليات، وبعد ذلك قام بالمرور علي قسم التعقيم، ويضم غرفة تخزين للأدوات المعقمة والتي تكفي لمدة شهر، كما تابع دورة التعقيم واطمأن علي استيفاء البيانات المسجلة بسجلات التعقيم.

وبعد ذلك قام بالمرور علي مطبخ المستشفي وتفقد الوجبات المقدمة للمرضي والعاملين بالمستشفي، ثم تفقد قسم المعامل والذي يضم تحاليل كيمياء وتحاليل دم وبكتيريولوجي، إلي جانب بنك دم تخزيني يشمل جميع الفصائل، ثم قام بالمرور علي مخزن الأدوية واطمأن علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد أيضاً قسم الأشعة والذي يحتوي علي جهاز أشعة تليفزيونية، وأشعة تليفزيونية علي القلب، وجهاز أشعة عادية، إلي جانب جهاز فلوروسكوب.

وتعد مستشفي بهتيم هي الوحيدة بالمحافظة التي تجري الجراحات المتقدمة كجراحة القلب المفتوح للأطفال، وزراعة القوقعة، وجراحات العيون حيث يبلغ متوسط عدد جراحات العيون 500 حالة شهرياً؛ الأمر الذي أشاد به وكيل الوزارة.

ومن ناحيته أشار الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المستشفي ساهمت في إجراء 16147 عملية جراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية، والتي تنوعت بين 1548 عملية قلب مفتوح، و1248 زراعة قوقعة، 13334 جراحات عيون، الأمر الذي أشاد به الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة.

وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن مستشفي التأمين الصحي ببهتيم يتكون من مبني واحد مقام علي مساحة 3300م 2، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 97 سرير وتشمل 44 سرير بالأقسام الداخلية مقسمة إلي 28 سرير لجراحة القلب، و16 سرير لجراحات الأطفال وزرع القوقعة وجراحة الأسنان، وزرع القرنية، إلي جانب 17 سرير عناية تنوعت بين 12 عناية مركزة، و5 متوسطة، كما تضم المستشفى أيضاً 4 غرف عمليات للجراحات التخصصية المختلفة، وجاري تجهيز غرفة عمليات خاصة بجراحات العيون لتشغيلها في القريب العاجل، وتشمل المستشفي أيضاً وحدة غسيل كلوي بسعة 14 ماكينة تعمل بمعدل 50 حالة يوميًا.

وفى نهاية الزيارة تقدم الدكتور حموده عيد الجزار، بخالص شكره وتقديره للدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، وإدارة المستشفي بقيادة الدكتور أحمد مجدي، ولفريقه المعاون، وأشاد بالأداء المتميز لجميع العاملين بالمستشفي.