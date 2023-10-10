اليوم السابع
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9 ماكينات ديزل ومحول ألف كيلو وات لتأمين التغذية الكهربائية لمولد "السيد البدوى"

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:02 م
9 ماكينات ديزل ومحول ألف كيلو وات لتأمين التغذية الكهربائية لمولد "السيد البدوى" تفقد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تفقد المهندس حسن  البيلى رئيس  شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، المواقع الخاصة بتأمين التغذية لمولد العارف بالله سيدى احمد البدوى بمدينة طنطا لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للمولد والوقوف على أى سلبيات أو معوقات تقف فى طريق تحقيق  جودة التأمين الكهربائى  للمنطقة.

 

وحرص البيلى خلال جولته التفقدية على إجراء تجربة تضمنت حدوث أزمة  مفاجئة متمثلة فى قطع التيار عن أحد المناطق للوقوف على مدى سرعه الاستجابة من العاملين في اعادة توصيل التيار، مشيدا بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين من مهندسين وفنيين.

 

وأصدر رئيس الشركة تعليمات مشددة بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة  بفرع حى أول طنطا وادارة الطوارئ بديوان عام الشركة وادارة الطوارئ بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

 

وتضمنت استعدادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اجراء صيانة عاجلة لجميع لوحات التوزيع الواقعة بنطاق الإحتفال ، وكذلك عمل صيانة عاجلة لجميع المحولات والأكشاك بمنطقة الإحتفال ، بالإضافة إلى الانتهاء من عمل صيانة لجميع الأعمدة وإعادة التربيطات والموصلات وتجريبها بجميع المناطق المحيطة بميدان السيد البدوى، وكذلك جميع الشوارع الجانبية والرئيسية الواقعة فى نطاق الإحتفال، كما تم  تدعيم وإستعدال الأعمدة القائمة بمنطقة الصارى (سيجر) والمزروعة بحالة مؤقته وتحريب الموصلات وإضافة موصلات لتسهيل توصيل التيار الكهربائى للنزلاء والخيام أثناء فترة الإحتفال ويتم رفعها بعد الإنتهاء من فترة المولد .

 

وشدد رئيس الشركة على تكثيف العمالة الفنية والتجارية بإدارتى أول وثانى طنطا وإدارة التشغيل بالقطاع وذلك لتحصيل مستحقات الشركة من الزينة التى يتم إستهلاكها بالخيام المقامة والمحلات التجارية وكذلك لإزالة أى أعطال قد تحدث فى وقت قصير  وكذلك لمتابعة المحولات القائمة لمنطقة الإحتفالات بإستمرار على مدار 24 ساعة، و تأمين التغذية الكهربائية بمنطقة الإحتفالات (ميدان السيد البدوى – منطقة الساحة – منطقة حافظ وهبى – سكة سيجر) مع الدفع ب9 ماكينات توليد ديزل قدرات مختلفة بالإضافة إلى محول  قدرة ألف  ك. ف. أ بقطاع كهرباء غرب الغربية، وماكينة ديزل لتأمين التيار الكهربائى لمبنى المحافظة تحسباً لأى أعطال تحدث فجأة ومواجهة الأحمال التى تطرأ على المحولات أثناء فترةالإحتفال أسوة بالأعوام السابقة.

جانب من الوحدة
جانب من الوحدة

 

شركة جنوب الدلتا
شركة جنوب الدلتا

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

مولد السيد البدوي



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