7 طرق للوقاية من بق الفراش.. افحص أحذيتك وملابسك واستخدم المطهرات

كتبت إيناس البنا

يطرح الكثيرون تساؤلات عن كيفية انتقال الحشرات لمنزلك وطرق الوقاية لتجنب الإصابة بلدغات الحشرة، وأوضح الدكتور علي أحمد يونس أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس قسم علم الحشرات السابق، أن بق الفراش يوجد في كل مكان في العالم، فقبل خمسينيات القرن العشرين، كان حوالي 30% من المنازل في الولايات المتحدة مصابة ببق الفراش وقد انخفضت هذه النسبة، ويُعتقد أن ذلك يرجع جزئيًا إلى استخدام العديد من المبيدات الحشرية وربما لعب تصميم الأثاث دورًا أيضًا في الانخفاض.

عادة ما تحدث الإصابة بسبب قلة النظافة، ويتم انتقال البق إلى أماكن جديدة عادةً في الأغراض الشخصية للشخص، معرفة الأعراض تنتج عن لدغات بق الفراش وليس أسباب أخرى وهذا يتطلب البحث عن الحشرة والعثور عليها في أماكن النوم.

وأضاف أستاذ علم الحشرات في تصريح لـ" اليوم السابع" أنه لمنع انتقال البق إلى منزلك، يُنصح باتباع التالي:

1. اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد السفر لأى مناطق مصابة بالبق.

2. فحص الأحذية فور الوصول للمنزل.

3. في المناطق المصابة يجب تغيير الملابس خارج المنزل قبل الدخول، ووضع الملابس المستعملة في مجفف الملابس خارج المنزل.

4. عند زيارة مكان جديد، يُنصح بفحص السرير قبل أخذ الحقائب إلى منطقة النوم، ووضع الحقيبة على حامل مرتفع لتقليل احتمالية زحف بق الفراش إليها.

5. ترك الملابس في الحقيبة بدلاً من تعليقها .

6. فتش في منزلك عن أماكن الشقوق بالحوائط والعمل على سدها (حيث يختبئ بق الفراش غالبًا بها)، وفحص الأثاث.

7. تطهير الملابس والأمتعة عند العودة إلى المنزل فى المناطق المصابة.