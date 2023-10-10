وأوضحت مصادر طبية في القطاع، أن من بين الشهداء رضيع وامرأة، مشيرة إلى أنه جرى إخراج جثتي شهيدين من تحت الأنقاض في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة للصحفي هشام النواجحة مُتأثرًا بجروحه التي أصيب بها فجرًا .

وفي بيت حانون شمال القطاع، أغارت الطائرات الحربية على أهداف قرب معبر بيت حانون، كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية من 5 طوابق في حي القصاصيب غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مخلّفة عددا من الإصابات.

