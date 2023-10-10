3 لصوص يعترفون بتكوين عصابة وسرقة 7 شقق ومحلات تجارية فى القليوبية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة المساكن والمحلات التجارية في القليوبية، عقب القبض عليهم، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وذكر المتهمون أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الشقق السكنية، والمحلات، بأسلوب التسلق عبر المواسير، والتسلل للشقق، عبر النوافذ، والاستيلاء على المتعلقات الثمينة، من مشغولات ذهبية، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية.

أضاف المتهمون أنهم ارتكبوا 7 جرائم سرقة، منها سرقة محلات تجارية، بواسطة كسر الأقفال، والاستيلاء على محتوياتها، وكشفوا عن استخدامهم تروسيكل، في نقل المسروقات، وتخزينها بمخزن بمنطقة العبور.

وقال المتهمون إنهم يبيعون المسروقات لعملائهم، ويقسمون حصيلتها بينهم، وأرشدوا عنها، وبعرضها على أصحاب الشقق والمحلات تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لهم بالسرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام ( 3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بإسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) وقائع أخرى.. كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور ، وكذا ضبط تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك متهم آخر والمستخدم فـى نقل المسروقات وباستدعاء المبلغين تعرفوا على المسروقات.