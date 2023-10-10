10 ضوابط عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 المقرر انطلاقها فى شهر يونيو 2024.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية فى المدارس بلجان مؤمنة.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.
- لا يوجد تحسين أو الفرص المتعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت بأسئلة اختيارية تمثل 85% من عدد الأسئلة.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بواقع 15% أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها.
- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا مثل الأعوام الماضية.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بأسئلة تقيس مستويات العقلية البسيطة والمستويات العليا والمتوسطة بنسب مختلفة.
- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.
- لا تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا أو على التابلت.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الضوابط التى عقدت بها امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2022,2023.
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