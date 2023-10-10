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10 ضوابط عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:00 ص
10 ضوابط عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل أمتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 المقرر انطلاقها فى شهر يونيو 2024.
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية فى المدارس بلجان مؤمنة.
 
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.
 
 
- لا يوجد تحسين أو الفرص المتعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024.
 
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت بأسئلة اختيارية تمثل 85% من عدد الأسئلة.
 
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بواقع 15% أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها.
 
- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا مثل الأعوام الماضية.
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بأسئلة تقيس مستويات العقلية البسيطة والمستويات العليا والمتوسطة بنسب مختلفة.
 
- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.
- لا تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا أو على التابلت.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الضوابط التى عقدت بها امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2022,2023.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2024

ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر



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