يونيفيل: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

كتب أحمد عرفة

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، إن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية، متابعة: "نحث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد أن نفذت الفصائل عملية "طوفان الأقصى"، وتسببت في وقوع مئات من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.