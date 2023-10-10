وأضافت الصحيفة، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي توجهت إلى دول أوروبية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لنقل الإسرائيليين الراغبين في العودة والانضمام إلى القتال كجنود احتياط.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم التأكد من مقتل 123 فردًا من الجيش منذ عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم السبت الماضى.

وميدانيا.. أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، قذائف صاروخية تجاه مراكب صيد راسية في ميناء خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان في القطاع إن القصف العنيف أسفر عن دمار عدد من مراكب الصيد، مُشيرة إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل قصفها على طول شارع الرشيد الساحلي غرب مُحافظات قطاع غزة، مُحدثة أضرارًا مادية.