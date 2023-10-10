وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ توجه بمعالجة السلبيات بمستشفى سيدى غازى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازي المركزي، وناقشت ما تم ملاحظته من سلبيات وملاحظات، كما وجهت بضرورة تلافي هذه السلبيات والعمل على عدم تكرارها، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رافقها خلالها الدكتور طارق الشربين، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام إدارة الطب العلاجي، ومحمد عطوة، عضو المكتب الفني، والدكتورة وفاء الكفراوي، والدكتور محمد عباس، والدكتور حازم موسى من إدارة الطب العلاجي، وفريق من مكافحة العدوى والجودة والمستلزمات الطبية.

كما شاركت وكيل الوزارة، في احتفالية النقابة باليوم العالمي للتمريض، بنقابة التمريض بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، وجرى تكريم عدد من تمريض مستشفيات كفر الشيخ تقديرا لجهودهم، وتفانيهم في عملهم.