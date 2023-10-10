اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يتفقد سير الدراسة بالمركز الثقافى بمحرم بك

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:03 م
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يتفقد سير الدراسة بالمركز الثقافى بمحرم بك أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، المركز الثقافى بمحرم بك قناة السويس بحضور دكتور محمد محمود الصفتى أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف ودكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وبحضور إيهاب البهى مدير المركز الثقافي بمحرم بك بمناسبة بدأ الدراسة بالمركز وسط حضور كثيف من الدارسين.
 
وأعرب الدارسون عن سعادتهم بقبولهم بالدراسة في المركز الثقافي حيث يتلقون فيه دروسهم على أيدي أساتذة متخصصين حيث تعد مراكز وزارة الأوقاف من أهم مصادر التثقيف والتنوير وإشعاع تعاليم دين الإسلام بوسطيته واعتداله ووجه الجميع خالص الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولمديرية أوقاف الإسكندرية بما تقوم به من جهد يدل على الحرص والعناية المعهودة على وزارة الأوقاف.

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