وكيل صحة القليوبية ينهى تعاقد طبيب رعاية مركزة بمستشفى أبو المنجا المركزى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة مرورية مفاجئة بمستشفى أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، في ساعات متأخرة من مساء أمس، وذلك بناء على تعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية والمستمرة على مستشفيات القليوبية، والتأكد من انتظام سير العمل.

وتأكد وكيل الوزارة، من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي، ثم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والذي يضم 10 أسرة، واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات بالطوارئ، وتأكد من اكتمال غرفة الطوارئ، كما تفقد غرف العمليات بالمستشفى والتي يبلغ عددها غرفتين.

كما قام وكيل الوزارة، بالمرور علي قسم العناية المركزة والذي يضم 8 أسرة، وقد تلاحظ سوء المتابعة علي الحالات من قبل طبيب العناية، الأمر الذي دعي بإعطاء توصيات لمدير المستشفى بإنهاء التعاقد مع الطبيب المذكور، كما تفقد أيضاً الأقسام الداخلية واطمأن علي أحوال المرضي.

وتأكد "الجزار"، من اتباع أساليب مكافحة العدوي داخل المستشفى، كما تأكد من تصنيف الأدوية طبقاً لمعايير الجودة، ثم قام بالمرور علي جميع الأقسام الملحقة بالمستشفى بهدف وضع رؤية لتطوير المستشفى من أجل الاستفادة القصوى منها، كما تفقد أيضاً شبكة الأكسجين ومولد الكهرباء، مؤكدا علي الصيانة الدورية لجميع الخدمات المكملة بالمستشفى.

وفي نهاية زيارته تقدم الدكتور حمودة الجزار، بخالص شكره وتقديره للفريق الطبي النوباتجي للانضباط الإداري والتزامهم بحضور النوبتجية.