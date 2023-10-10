وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 60 فائزا فى مسابقة أهل القرآن ومنظمى معرض المجال الصناعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفائزين في مسابقة أهل القرآن في دورتها السادسة، والتي تقام تحت إشراف توجيه عام التربية الإسلامية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم للطالبة أمنية رضا، من مدارس النور للمكفوفين بكفر الشيخ، ثم كلمة لأحمد ريحان موجه عام التربية الدينية، أعقبها فقرة الإنشاء والمنشدة، لفاطمة الزهراء، ثم قصيدة عن فضل القرآن الكريم ألقاها الطالب محمد خيري، واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز على الفائزين، وعددهم 60 فائزاً موزعين على عدة مستويات ما بين المستوى الجامعي والتعليم العام واللغات والنور للمكفوفين.

وقدم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل من أسهم في إخراج تلك المسابقة بالشكل اللائق، والشكر لمن تكفل بالجوائز القيمة التي قدمت للفائزين.

على جانب أخر كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مجموعة من المميزين في توجيه المجال الصناعي الذين أجادوا في معرض المجال الصناعي، فكرم محمد السباعي، مدير مدرسة سعد زغلول، وهاني ميخائيل، وكيل المدرسة، وإبراهيم البلاصي، مدير مدرسة الشهيد عزت الشافعي، وإبراهيم بسيوني مبروك، وعصام أحمد ناصر، مدرسة سخا الثانوية، وشربات محمود عويضة، مدرسة سيدي طلحة، وهشام حمدين محمود، مدرسة السادات الإعدادية، وأيمن طلبة عمارة، مدرسة الشهيد عبدالرسول السيد، بالإضافة إلى توجيه إدارتي شرق وغرب كفرالشيخ، مشيداً بالجهد المبذول وجودة المعروض بتلك المعارض التي تعكس مدى العناية التى يلقاها المجال الصناعى.



الحضور خلال الاحتفالية



تكريم اطفال يحفظون كتاب الله



تكريم المتميزين ومشرفي معرض المجال الصناعي



تكريم المتميزين



تكريم حفة القرآن الكريم من الاطفال



تكريم ذوي الهمم



جانب من المكرمين