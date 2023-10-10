وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا ويوجه بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، فى إطار حرصه على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة فى مدارس القرى والمدكن بالإدارات التعليمية العشر.

وخلال متابعته للمدرسة، تفقد وكيل الوزارة عدد من الفصول وقاعات رياض الأطفال والمكتبة وقاعة الأنشطة، ووجه بمراعاة الغذاء الصحى للأطفال فى مرحلتى رياض الأطفال والابتدائى، والتأكيد على تعريف الطلبة بوثيقة الطفل السكرى، ولائحة الانضباط.

كما وجه بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى والنهوض به، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، وتفعيل خطط الأنشطة بالمدرسة.

واختتم وكيل الوزارة متابعة المدرسة بتقديم الشكر لمديرة المدرسة، للجهد المبذول، وظهور المدرسة بالمظهر اللائق، بالإضافة إلى حسن الانضباط والنظام، والنظافة داخل المدرسة.