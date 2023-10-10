وكيل تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لفصل الشتاء

عقد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات مديرية التربية والتعليم لفصل الشتاء ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة.

جاء ذلك في اطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بشأن مراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة بالإضافة إلى خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول وخاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعًا بحضور قيادات المديرية يرافقه الدكتور سامي فضل، وكيل المديرية، وفتحي عبد الفتاح الشحات، مدير إدارة المتابعة، ومدراء العموم وعدد من مديرى الإدارات النوعية بالديوان لمناقشة التعليمات والتكليفات.

وخلال الاجتماع أصدر وكيل الوزارة تعليمات بضرورة المتابعة المستمرة للنشرات الجوية وبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة وفقًا للحالة الجوية المتوقعة ورفع درجة الاستعداد اللازمة لذلك.

وأكد الدكتور محمد بحيرى، على التنسيق إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية والإدرات والقيادات بشان التأكد من إجراءات السلامة والأمان المتبعة لكافة مدارس المحافظة.

كما طالب بحيري ووفق تعليمات محافظ الإسماعيلية بضرورة تركيب أجهزة وأجراس الإنذار المبكر بكافة المدارس إلي جانب دواوين الإدرات والمديرية في حال حدوث أزمة أو حرائق، وذلك خلال أسبوعين، هذا بالإضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة العامة للمنشآت والمدارس وتخصيص العمالة المدربة من العاملين بالمنشأة وتدريبهم وتقسيم العمل بينهم لفرق إنذار وإنقاذ وإخلاء وإطفاء على مدار الـ 24 ساعة.