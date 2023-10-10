وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس إدارة الطود ويشيد بمستوى التلاميذ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية و التعليم بالأقصر ، جولاته على مدارس الإدارات المختلفة في إطار متابعته المستمرة مع بداية العام الدراسى الجديد، وتوجه إلى إدارة الطود التعليمية لتفقد مدارس الشيخ سلطان الابتدائية، التحرير الثانوية بنين، ومدرسة حاجر العديسات بحرى للتعليم المجتمعي.

ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخلا جولاته بمدارس الطود استحسن وكيل تعليم الأقصر مستوى الأداء بالمدارس، وشجع بشكل خاص تلاميذ مدرسة التعليم المجتمعي، وأوصاهم بأن يختار كل تلميذ لنفسه مُسمَّىً وظيفياً يرجوه في مستقبله، ويكتبه على دفاتره وكتبه، ليحفزه ذلك، ويساعده على تحسين أدائه، واجتهاده في التحصيل والمذاكرة.

وقال الدكتور صبري خالد عثمان خلال جولته، "لقد جئت لمتابعة هذه المدارس رغم وجود بعضها في أطراف الإدارة، لأبعث بهذه الزيارة رسالة لأبنائي وبناتي من الطلاب القاطنين في هذه المناطق وغيرها أننا بإذن الله نتابعكم ونرعاكم، كما أبعث برسالة أخرى إلى جميع المعلمين والمعلمات بالمحافظة، أننا نتابع أداء القاصِ والدانِ، فنكافئ المحسن، ونحاسب المقصر، كما فعلنا مع معلم التربية الزراعية بمدرسة التحرير الثانوية بنين، إذ وجَّهنا بتكريمه لِما لاحظناه من اجتهاده مع طلابه".

وكان قد توجه الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لمتابعة بعض من مدارس إدارة البياضية التعليمية، حيث تفقد مدرستي "البياضية الإعدادية بنات" و"عمار بن ياسر للتعليم الأساسي"، وأشاد خالد بمستوى الانضباط داخل مدرسة البياضية الإعدادية بنات، كما أجرى حواراً أبوياً مع الطالبات، حيث دعاهم إلى مناهضة الدروس الخصوصية لما تسببه من هدر لوقت الطالب وتكلفة مادية لأسرته.