وفد من الشيوخ الأمريكي يلتقى الرئيس الصينى وكبار المسئولين فى بكين

كتبت ريم عبد الحميد

التقى وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بقيادة زعيم الأغلبية السيناتور تشاك شومر الديمقراطى بالرئيس الصينى شى جين بينج فى بكين أمس الاثنين كجزء من جهود إرساء الاستقرار للعلاقات الهشة بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما ذكر موقع إكسيوس.

ويعد شومر ورفاق أحدث مجموعة من المسئولين الأمريكيين رفيعى المستوى الذين يسافرون إلى بكين فى الأشهر الأخيرة فى محاولة لتهدئة العلاقات بين البلدين وتأتى الرحلة قبيل احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين بايدن وشى الشهر المقبل.

وخلال الاجتماع، قال شى إنه يأمل فى تعايش مشترك سلمى وتعاون يفيد الكل بين الولايات المتحدة والصين. وخلال مؤتمر صحفى بعد الاجتماع، قال شومر إن أفضل طريق للولايات المتحدة يظل التعاون والمنافسة العادلة. وأضاف أن كلا الطرفين قد قال إنه ما لم تكن هناك محادثات جادة بشأن خلافاتهم وعدم توجيه ا لكمات، فلن يتمكن أبدا من حل المشكلات.

من ناحية أخرى، بحث وزير التجارة الصيني وانج ون تاو، العلاقات الاقتصادية والتجارية، خلال اجتماعه في بكين، مع وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية- في بيان، أن الجانبين أجريا مناقشات "عقلانية وعملية" بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وقال وانج إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة لا تهم البلدين فحسب، بل لها تأثير عالمي أيضا.

وأضاف أن الصين لا تتجنب المنافسة، لكن ذلك يجب أن يكون عادلا ويستند إلى القواعد الدولية، داعيا الولايات المتحدة إلى تحديد حدود الأمن بدقة وتجنب تسييس وتعميم القضايا الأمنية.

وأكد أن الصين ترغب في العمل مع الولايات المتحدة؛ لتوفير مناخ أعمال ملائم لقطاعات الأعمال في البلدين، في محاولة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.