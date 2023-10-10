وزير فلسطينى سابق: الفلسطينى لن يترك أرضه والاحتلال يمارس الترهيب والتحريض

كتب: أحمد جمعة

أكد وزير المفاوضات الفلسطينى الأسبق، حسن عصفور، رفض أبناء الشعب الفلسطيني للتهديدات الإسرائيلية والترهيب الذي يمارسه جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرفضون أى مخططات للتهجير والتوطين ويتمسكون بأرضهم، موضحا أن الشعب الفلسطيني صامد أمام العدوان وهذا جزء من دوره الوطني تجاه قضيته العادلة، وتابع بالقول: مصر تدرك المناورات الإسرائيلية وردها السريع على المخططات التى يروج لها الاحتلال موفق.

وأشار الوزير حسن عصفور في تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إلى الجانب الإسرائيلي يحرض على مصر ويحاول الوقيعة بين الفلسطينيين والمصريين، موضحا أن إسرائيل تلجأ لسياسة الترهيب والحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لتطهير عرقي وإبادة في غزة، مضيفا: "الأمر يتجاوز القصف بشكل كبير ..ما يجري إبادة وتطهير عرقي حيث تباد مناطق بأكلمها ومنها حي الرمال في غزة".

وطالب بضرورة أن يكون هناك مبادرة تقودها مصر لفرض وقائع جديدة لمعاقبة الجانب الإسرائيلي على جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا السلطة الفلسطينية للتلويح بإجراءات قاسية ضد إسرائيل منها قطع العلاقات بشكل كامل وتعطيل أى اتفاقات إلى حين وقف العدوان على غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، وقال الجيش فى بيان التعديل إن المعبر الحدودى بين غزة ومصر مغلق حاليا.

وكان كبير المتحدثين العسكريين للجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، قد قال لصحفيين أجانب "أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا... وأنصح أى شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

لكن مكتبه أصدر بيانا بعد ذلك جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".