اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير فلسطينى سابق: الفلسطينى لن يترك أرضه والاحتلال يمارس الترهيب والتحريض

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:42 م
وزير فلسطينى سابق: الفلسطينى لن يترك أرضه والاحتلال يمارس الترهيب والتحريض الوزير الفلسطينى السابق حسن عصفور
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير المفاوضات الفلسطينى الأسبق، حسن عصفور، رفض أبناء الشعب الفلسطيني للتهديدات الإسرائيلية والترهيب الذي يمارسه جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرفضون أى مخططات للتهجير والتوطين ويتمسكون بأرضهم، موضحا أن الشعب الفلسطيني صامد أمام العدوان وهذا جزء من دوره الوطني تجاه قضيته العادلة، وتابع بالقول: مصر تدرك المناورات الإسرائيلية وردها السريع على المخططات التى يروج لها الاحتلال موفق.

 

وأشار الوزير حسن عصفور في تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إلى الجانب الإسرائيلي يحرض على مصر ويحاول الوقيعة بين الفلسطينيين والمصريين، موضحا أن إسرائيل تلجأ لسياسة الترهيب والحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لتطهير عرقي وإبادة في غزة، مضيفا: "الأمر يتجاوز القصف بشكل كبير ..ما يجري إبادة وتطهير عرقي حيث تباد مناطق بأكلمها ومنها حي الرمال في غزة".

 

وطالب بضرورة أن يكون هناك مبادرة تقودها مصر لفرض وقائع جديدة لمعاقبة الجانب الإسرائيلي على جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا السلطة الفلسطينية للتلويح بإجراءات قاسية ضد إسرائيل منها قطع العلاقات بشكل كامل وتعطيل أى اتفاقات إلى حين وقف العدوان على غزة.

 

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، وقال الجيش فى بيان التعديل إن المعبر الحدودى بين غزة ومصر مغلق حاليا.

 

وكان كبير المتحدثين العسكريين للجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، قد قال لصحفيين أجانب "أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا... وأنصح أى شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

 

لكن مكتبه أصدر بيانا بعد ذلك جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".


الجيش الاسرائيلي

معبر رفح

اخبار غزة

تهجير الفلسطينيين

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الان

فلسطين اليوم

الترهيب والتهجير للفلسطينيين



الموضوعات المتعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يتراجع عن تصريح نصح فيه سكان غزة بالفرار إلى مصر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:56 م

شكرى يبحث مع مفوض الأونروا انتظام الخدمات والمساعدات المقدمة لغزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:56 م

شكرى يتلقى اتصالات من البرتغال والنرويج وسلوفينيا بشأن وقف التصعيد فى غزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:00 م

إسرائيل تنفى تلقي تحذير من مصر قبل 10 أيام من هجوم حماس

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:44 م

سرايا القدس تتبنى الهجوم على إسرائيليين في الجنوب اللبناني وتؤكد إصابة 7 جنود

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة