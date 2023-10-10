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وزير الكهرباء: السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة قبل نهاية 2023

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:44 م
وزير الكهرباء: السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة قبل نهاية 2023 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد الإعلان عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة المملوكة لهم، وذلك قبل نهاية العام الجاري، فى إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء في مصر.
 
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة "p to p" من القطاع الخاص للقاطع الخاص" ، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.
 
و أشار الوزير إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم بالإضافة إلى تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة.

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