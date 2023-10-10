وزير الصحة يلتقى نظيرته القطرية لبحث توسيع آفاق التعاون بالقطاع الصحى

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان محمد الكوارى وزيرة الصحة العامة بدولة قطر، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والتى تعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر أكتوبر الجارى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر فى القطاع الصحى.

وتابع "عبد الغفار" أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في مجال الصيدلة وإنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث زيادة تبادل الخبرات بين الفرق الطبية في جمهورية مصر العربية ودولة قطر من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية بكلا البلدين.

وقال "عبد الغفار" إن الوزيران استعرضا التجارب الناجحة بالبلدين فى مجال المبادرات والتغطية الصحية الشاملة وكذلك إدارة المستشفيات والمنشآت الطبية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه دعوة لنظيرته القطرية لزيارة عدد من المستشفيات، والتعرف على الإمكانيات وآليات تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، في إطار تبادل الخبرات بين البلدين.



الدكتورة حنان محمد الكوارى وزيرة الصحة العامة بدولة قطر