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وزير الداخلية يصدق على تعيين خريجى كلية الشرطة برتبة ملازم تحت الاختبار

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:45 ص
وزير الداخلية يصدق على تعيين خريجى كلية الشرطة برتبة ملازم تحت الاختبار طلاب كلية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

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صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح خريجى كلية الشرطة درجة الليسانس فى القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدق على منح خريجى وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

 

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