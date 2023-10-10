اليوم السابع
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وزير الداخلية للرئيس السيسي: تجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة التحدى والصعاب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:25 م
وزير الداخلية للرئيس السيسي: تجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة التحدى والصعاب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
إبراهيم حسان

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ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، قال فيها: "في هذا اليوم المشهود، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وأتوجه بكل التحية والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة، وبخالص الدعاء لمصابينا الأبطال راجين لهم اكتمال الشفاء وعودتهم إلى صفوف الواجب".

وهنأ الوزير، أولياء أمور طلاب كلية الشرطة الخريجين الجدد، قائلا: "أتوجه بخالص التهنئة إلى السادة أولياء الأمور وهم يشاهدون أبنائهم يضعون أقدامهم على طريق العطاء بعد أن أدوا قسم وعهد الوفاء للأرض الطيبة وميثاق الولاء للوطن الحبيب وواجب الانتماء لهيئة الشرطة".

ووجه وزير الداخلية حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "السيد الرئيس.. تجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب وبإصرار تمضي خطواتكم الثابتة لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاستقرار والازدهار.. ويسجل التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير كيف واجهتم بإرادة صلبة محاولات الهدم بمواصلة البناء، وأصبح الشعب المصري العظيم يساهم بوعيه في حماية مسارات التنمية الوطنية.. فتحية لكم سيادة الرئيس رمزا رفيعا صادقا تدافع عن الحق والواجب، ولسيادتكم من أبنائكم من جهاز الشرطة كل مشاعر العرفان والعهد الصادق بمواصلة الجهد والتضحية والعطاء لدعم خطى المسيرة الوطنية، لينعم المجتمع المصري بثمار الأمن والاستقرار، حفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصر بكم".


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