وزارة الداخلية تنفذ 82867 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (259) قضية مخدرات ، (147) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (82867) حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (259) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (290) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (150,130 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (42,750 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (24,565 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,306 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (3,590 كيلو جرام).كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,255 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (657 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (74 جرام).عدد (21) أمبول لمخدر الكيتامين .عدد (1068) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهم) .. وذلك على النحو التالى :رشاش جرينوف .(20) بندقية آلية.(21) بندقية خرطوش .(8) طبنجات.(97) فرد محلى .(4035) طلقة مختلفة الأعيرة .(20) خزينة متنوعة .(215) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82867) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (340) حكم جناية.(26670) حكم حبس جزئى.(4456) حكم حبس مستأنف.(40455) حكم غرامة.(10946) مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (تشكيل عصابى) ضم (متهمان) إرتكبا واقعتين.فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (24) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (265) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19178) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.