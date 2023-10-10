وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان - أن السفارة النمساوية في تل أبيب تسهل كافة الإجراءات المتعلقة بالمغادرة.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل الإعلام النمساوية عن محامي حزب العدالة والتنمية النمساوي فيليب بروكس المتواجد حاليا في مطار بون جوريون قوله " إن الفوضى الكاملة تهيمن على المطار "، مشيرا إلى أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.