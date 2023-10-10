والدة طفلة تكشف تفاصيل مصرعها فى بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفلة نتيجة سقوطها من نافذة شقتها ببولاق الدكرور.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدتها، التي ذكرت أنها تركتها بصحبة جارتها داخل الشقة، لشراء بعض المتعلقات، إلا أن الطفلة خلال لهوها اختل توازنها وسقطت من النافذة، ولم تشتبه في وفاتها جنائيا.

واستمع رجال المباحث لأقوال جارة والدة الطفلة، فذكرت أن والدة الضحية طلبت منها الاعتناء بابنتها حتى عودتها من شراء بعض المتعلقات، وعقب ذلك فوجئت بسقوط الطفلة من النافذة أثناء لهوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة سقوطها من علو في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من نافذة شقتها أثناء لهوها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتبين أن والدة الطفلة تركتها وخرجت لشراء بعض المتعلقات، وخلال لهو الطفلة اختل توازنها وسقطت من نافذة الطابق الثامن، لتلقى مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.