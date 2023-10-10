نيوزويك: حرب إسرائيل يمكن أن تكون كابوسا لبايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن عملية طوفان الأقصى والهجوم الفلسطيني على إسرائيل قد أجبر البيت الأبيض على مواجهة احتمال اندلاع حرب إقليمية يمكن أن تستهلك الإدارة الأمريكية لأسابيع وربما أشهر قادمة، وهى أسوأ أزمة سياسة خارجية للرئيس بايدن فى الوقت الذى يستعد فيه لخوض حملة إعادة انتخابه.

وفى ظل ارتفاع عدد قتلى إسرائيل وعوامل أخرى تتجاوز التصعيد الأكبر، ما بين أزمة رهائن وارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تزيد التضخم وتسبب ضررا اقتصاديا، يمكن أن تضع بايدن أمام تحديات سيكون لها آثر اقتصادية كبرى فى الولايات المتحدة.

وربما لا تندلع حرب أكبر فى الشرق الأوسط، إلا أن المسئولين فى واشنطن يستعدون لإمكانية أن يتصاعد العنف.

وقالت لوسى كورتزر أيلنبيرج، مدير برنامج الصراع العربى الإسرائيلي فى معهد السلام الأمريكي، لنيوزويك إن السيناريو الكابوس لإدارة بايدن هو أن هذا الصراع سيتفاقم قبل أن يتم احتوائه، وأن تواجه إسرائيل حربا متعددة الجبهات.

وقد تجلت المخاطر الأكبر فى اجتماع بايدن مع مستشاريه بالبيت الأبيض يوم الأحد بعد اندلاع الاحداث، حيث قال أحد المستشارين الذى رفض الكشف عن هويته إن الأمر كان مفاجئا تماما للجميع فى البيت الأبيض.

وتحدثت الصحيفة عن احتجاز العشرات من الإسرائيليين رهائن لدى الفصائل الفلسطينية، وقال أن هذا الامر أثار مقارنات بأزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران عام 1979 عندما ظل 52 أمريكيا محتجزين داخل سفارة واشنطن فى طهران لمدة 444 يوما، والتي كانت سببا خسارة الرئيس جيمى كارتر لمساعى إعادة انتخابه.

وقالت نيوزويك إن التشابه ربما لا يكون دقيقا، لكن الخبراء يرون أن بايدن ربما يواجه ضغوطا سياسية لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لتجنب تداعيات أزمة الرهائن التي كانت سببا فى خسارة كارتر للفترة الثانية.