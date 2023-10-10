اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: حرب إسرائيل يمكن أن تكون كابوسا لبايدن

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:24 م
نيوزويك: حرب إسرائيل يمكن أن تكون كابوسا لبايدن الرئيس الامريكى جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن عملية طوفان الأقصى والهجوم الفلسطيني على إسرائيل قد أجبر البيت الأبيض على مواجهة احتمال اندلاع حرب إقليمية يمكن أن تستهلك الإدارة الأمريكية لأسابيع وربما أشهر قادمة، وهى أسوأ أزمة سياسة خارجية للرئيس بايدن فى الوقت الذى يستعد فيه لخوض حملة إعادة انتخابه.

 

 وفى ظل ارتفاع عدد قتلى إسرائيل وعوامل أخرى تتجاوز التصعيد الأكبر، ما بين أزمة رهائن وارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تزيد التضخم وتسبب ضررا اقتصاديا، يمكن أن تضع بايدن أمام تحديات سيكون لها آثر اقتصادية كبرى فى الولايات المتحدة.

 

 وربما لا تندلع حرب أكبر فى الشرق الأوسط،  إلا أن المسئولين فى واشنطن يستعدون لإمكانية أن يتصاعد العنف.

 

 وقالت لوسى كورتزر أيلنبيرج، مدير برنامج الصراع العربى الإسرائيلي فى معهد السلام الأمريكي، لنيوزويك إن السيناريو الكابوس لإدارة بايدن هو أن هذا الصراع سيتفاقم قبل أن يتم احتوائه، وأن تواجه إسرائيل حربا متعددة الجبهات.

 

وقد تجلت المخاطر الأكبر فى اجتماع بايدن مع مستشاريه بالبيت الأبيض يوم الأحد بعد اندلاع الاحداث، حيث قال أحد المستشارين الذى رفض الكشف عن هويته إن الأمر كان مفاجئا تماما للجميع فى البيت الأبيض.

 

وتحدثت الصحيفة عن احتجاز العشرات من الإسرائيليين رهائن لدى الفصائل الفلسطينية، وقال أن هذا الامر أثار مقارنات بأزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران عام 1979 عندما ظل 52 أمريكيا محتجزين داخل سفارة واشنطن فى طهران لمدة 444 يوما، والتي كانت سببا خسارة الرئيس جيمى كارتر لمساعى إعادة انتخابه.

 

وقالت نيوزويك إن التشابه ربما لا يكون دقيقا، لكن الخبراء يرون أن بايدن ربما يواجه ضغوطا سياسية لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لتجنب  تداعيات أزمة الرهائن التي كانت سببا فى خسارة كارتر للفترة الثانية.


بايدن

إسرائيل

طوفان الأقصى

الإدارة الامريكية

غزة



الموضوعات المتعلقة

ترامب يسخر من بايدن مجددا بشأن مباحثات الأخير مع الزعيم الصيني

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:00 ص

بايدن: 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:49 م

أسوشيتدبرس: المستقلون ومرشح الحزب الثالث قد يهددون بايدن وترامب فى سباق 2024

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:36 م

بايدن يواجه انتقادات متزايدة بشأن الهجرة والجدار الحدودى.. الديمقراطيون: تخلى عن تعهداته الانتخابية.. الجمهوريون يتهمونه بالتأخر فى تبنى سياسة ترامب.. وأسوشيتدبرس: واحدة من أكبر مشكلاته فى سباق 2024

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة