ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 10/10/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 01: 4
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:48
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:06
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:22
موعد صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:15
وقت صلاة الظهر 12:30
موعد صلاة العصر 3:50 م
وقت صلاة المغرب 6:21 م
وقت صلاة العشاء 7:36 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 57: 3
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:41
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