ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة بمصرف فى طوخ

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتوفى والـ 7 المصابين بحادث سقوط سيارة بمصرف سنهرة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وهى "هانى محمد محمد عمر"، 44 سنة، متوفى، أما المصابين فهم، "خالد محى فتحى طه، 8 سنوات، ومكة محمد فراج إبراهيم، 5 سنوات، وحمدى محى فتحى طه، 10 سنوات، ويارا محمد فراج إبراهيم، 13 سنة، وخلود رامى عبد النبى، 12 سنة، ومحمد وليد محمد سنوسى، 7 سنوات، ورنا وليد محمد سنوسى، 13 سنة، وجميعهم مقيمين قرية سنهرة مركز طوخ.

وكان قد شهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 أخرين، جرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، رقم 4289 (ق م س)، بقيادة السائق هانى محمد محمد عمر، وأسفر الحادث عن حالة وفاة وسبع حالات إصابة.

جرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.