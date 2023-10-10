نقيب المعلمين يستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتبت آية دعبس

التقى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، لتبادل الرؤى والتعرف على مطالب النقابة والمعلمين، وعرض أفكار تطوير خدمات النقابة المقدمة لجموع المعلمين وأسرهم.

وضم وفد تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ وعضو بحزب مصر الحديثة، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نيفين أسكندر عضو بحزب المحافظيين، ومارك مجدي عضو بحزب التجمع، ومحمد سيف باحث اقتصادى بحزب المصرى الديمقراطى.

ورحب نقيب المعلمين، بجميع الحضور، وأبدى "الزناتى" سعادته باللقاء مع نخبة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مثمنا دورهم المهم والكبير فى العمل السياسى والتشريعى.

وأوضح الزناتى أن اللقاء، شهد تعريفا بخدمات النقابة والجهود التى تبذل للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات ، وتطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم.

وأضاف نقيب المعلمين أنه عرض على وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مطالب النقابة والمعلمين، وعلى رأسها تعديل قانون نقابة المعلمين، فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الاتحاد الأشتراكي الذى انتهي منذ أكثر من 50 عاماً ، بجانب ضرورة توفير موارد جديدة لتمويل صندوق معاشات المعلمين، فى ظل تراجع موارده حاليا.

وأشار نقيب المعلمين إلى مطلب النقابة المستمر بضرورة إصدار تشريع قانوني يحمى المعلمين داخل المدرسة، من أى تعديات ، وأن تتحول المدرسة إلى حرم يجرم من يقتحمه، وتكون هناك عقوبات رادعة لمن يتعدي على المعلمين.

وأضاف خلف الزناتى أن النقابة تطالب باصدار شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس وأن تكون الجهة المختصة بها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخري مثل الأطباء والمهندسين ، والتي تهدف إلي انتقاء أفضل المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء.

ومن جانبهم، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ ، بجهود مجلس النقابة الحالى برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، لدورهم الكبير فى خدمة المعلمين والعملية التعليمية.

كما أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ ، بدورات الأمن القومى التى تنظمها نقابة المعلمين بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، والتى وصلت للدورة 84 ، لزيادة وعى المعلمين بقضايا الأمن القومى والمخاطر التى تحيط بالدولة، وحرص النقابة على مشاركة المعلمين فى هذه الدورات من جميع المحافظات بتقنية الفيديو كونفرانس ، وهو ما ينعكس على زيادة الوعى العام، وينعكس إيجابيا بشكل كبير على تفاعل المعلمين مع طلابهم والإجابة على استفساراتهم.