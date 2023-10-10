اليوم السابع
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نقابة التطبيقيين: استمرار صرف المعاشات للأعضاء حتى نهاية أكتوبر الجارى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:39 م
نقابة التطبيقيين: استمرار صرف المعاشات للأعضاء حتى نهاية أكتوبر الجارى نقابة التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة الفرعية للتطبيقيين بالجيزة، إنها بدأت صرف معاشات الأعضاء المستحقين، أمس الأثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالنقابة لصرف المعاش، وارتداء الكمامة.
 
 وتصرف نقابة التطبيقيين، معاشات بقيمة 375 تصرف كل 3 أشهر بواقع 125 جنيها شهريا، بإجمالى حوالى 275 مليون جنيه سنويا.
 
كان قد قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، إن النقابة تحتاج تطوير قانونها الذى مازال ساريا منذ 50 عاما، حيث أنشئ عام 1974 ويتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهما تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن النقابة تعرضت لعدة قضايا بسبب ثغرات فى قانونها، إلا أن النقابة تمكنت من الحصول على حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية النقابة فى الدمغات.
 
وأشار إلى أن تعظيم إيرادات النقابة ضمن أولويات عمله بالنقابة، من خلال الاستفادة وتحسين أساليب استثمار الأصول الثابتة الخاصة بالنقابة، مشيرا إلى أنه لزيادة معاشات الأعضاء لابد من زيادة الموارد، ولفت إلى أن الاشتراكات السنوية للأعضاء بالنقابة  والتي تمثل أحد مصادر التمويل متدنية بشكل كبير، وتم رفع قيمتها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لتصبح بقيمة 15 جنيها فقط.
 

نقابة التطبيقيين

نقيب التطبيقيين

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رمضان هلال

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