نشرة الحوادث.. ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء والقبض على 6 تجار كيف بمطروح

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 13 ألف قضية سرثة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد، وضبط 387 طربة حشيش في مطروح.

تمكان قطاع الأمن الاقتصادي فى ضبط (13060) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



تجار الكيف وفيما تمكنت أجهزة الأمن في ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام– 10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول.

كما تم ضبط 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهم 182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,500 كيلو جرام.



تجار العملة تمكنت أجهزة الأمن في ضبط 3 تجارةعمفة بالمنوفية وبحوزتهم كميات من العملة الأحنبية.



متسول أكتوبر وفيما قامت أجهزة الأمنية بضبط عاطل لقيامة بتسريح الأطفال في أعمال التسول بأكتوبر.



مستريح سوهاج نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من القبض على تاجر لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، وبلغت الأموال التي تحصل عليها مليون و700 ألف جنيه.



حرامي عدادات المياه نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بمنشأة ناصر لارتكتبة واقعة سرقة 6 عدادات مياه.