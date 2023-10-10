ندوة عن "ترسيخ قيم الولاء والانتماء" بمكز شباب قزمان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات، منها ندوة بعنوان "ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب" بمركز شباب قزمان، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، ولقاءات خماسى كرة القدم ضمن منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، كما أعلنت المديرية عن تنظيم رحلة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن النادي الثقافي يحرص على تقديم ندوات تفاعلية تمنح الفرصة للشباب في التعبير عن آرائهم، والاستماع إلى أفكارهم، وطرح تساؤلاتهم، والرد عليها من خلال نخبة مختارة من المثقفين، وأصحاب الرأى، مضيفاً أن ندوة اليوم تأتى فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن ومفهوم المواطنة وبناء الشخصية المصرية.

وأسفرت لقاءات خماسى كرة القدم ضمن منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، فى دور الـ 16 عن فوز فريق "اصلاح شالما" على فريق "برج البرلس" بهدفين نظيفين وفوز "شباس عمير" على "زغلول أبو زيد" بـ3 أهداف مقابل لا شيء وفوز خان الجني على قبريط بهدفين نظيفين وفوز مركز شباب الرملة على مركز شباب الشون بنتيجة 2/0.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات تنس الطاولة، أسفرت عن فوز بيلا بالمركز الأول، بفوز اللاعب مصطفى محمد مصطفى بعد تغلبه على منافسه من الرياض، وفوز جميلة محمد من بيلا بالمركز الأول في منافسات تنس الطاولة بنات، ويشارك منافسات دورى الأندية الصغيرة 64 فريق كرة قدم خماسية و 62 لاعب ولاعبة فى لعبة تنس الطاولة وتحسم الأدوار النهائية ممثل المحافظة بالمنافسات على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن فتح باب الحجز لرحلة الأقصر وأسوان للنشء لمواليد 2006/9/1 حتى 2012/9/1 والمقرر أن تكون فى الفترة من 5 حتى 10نوفمبر، بقيمة اشتراك 700 جنيه، تسدد بمديرية الشباب والرياضة بعد تسجيل الطلائع على بوابة وزارة الشباب والرياضة، بشرط موافقة المديرية على مشاركة الطليع، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن آخر موعد للتسجيل هو 30 أكتوبر الجاري، وتسديد المبلغ المحدد واستيفاء كافة المرفقات المطلوبة بمقر إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بحى الزهور مع الإلتزام بالشروط السنية للمشارك والتسجيل على رابط وزارة الشباب وأن لا يكون الطليع سبق وأن شارك في رحلات عام (2022-2023) بكافة الشروط، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الرحلات للطلائع والشباب لتعريفهم بالمعالم السياحية في مصر وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.