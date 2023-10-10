نائب محافظ الجيزة: مرور دورى على المدارس للتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب

كتبت - مرام محمد

تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة عدد من المدارس بحي العجوزة للوقوف على انتظام العملية التعليمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شملت جولة نائب المحافظ مدارس (سيد الشهداء الرسمية، ومحمود عزمي بشارع جلال الدين الحمامصي، ومدارس اللواء الرسمية للغات والقدس الرسمية بقطاع أرض اللواء).

وتابعت نائب المحافظ انتظام اليوم الدراسي وتواجد المعلمين والطلاب، مؤكدة على الطلاب ضرورة التحصيل الدراسي الجيد لتحقيق النجاح والتفوق.

كما تابعت نائب المحافظ حالة النظافة داخل وبمحيط المدارس، حيث وجهت بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع أية مخالفات أو تعديات ورفع الإشغالات لتسهيل حركة الطلاب.

واطلعت هند عبدالحليم على إجراءات دخول وخروج الطلاب والتزام مشرفي الأدوار بمهام العمل وانتظام الجداول الدراسية، مؤكدة أنه سيتم المرور الدوري على المدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وحرصت هند عبد الحليم على الاستماع لأراء أولياء الأمور ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة وإتمام عملية تسليم الكتب الدراسية دون تأخير.

رافق نائب المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة ومدير الإدارة التعليمية بالعجوزة.