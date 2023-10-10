نائب رئيس جامعة المنوفية يستعرض جهود الجامعة فى محو أمية 5711 حتى الآن

عقد اليوم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة الثانية لمجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس من الخارج.

استهل الدكتور صبحى شرف الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي الجديد متمنيا لجميع منتسبي جامعة المنوفية خالص الأمنيات بالتوفيق والسداد كما قدم التهاني للشعب المصرى وجيش مصر الباسل بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.

استعرض نائب رئيس الجامعة خلال الجلسة جهود جامعة المنوفية في تحرير أمية 5711 مواطنا ومواطنة بدورة يوليو 2023 ليصبح عدد ما تم تحريرهم من الأمية حتي الآن 61 ألفا و87 أميا، كما أشاد بالمشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "المنوفية وكفر الشيخ والغربية".

وقدم نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير لطلاب الجامعة المشاركين في المشروعات معلناً عن فوز 6 منها، ومؤكداً علي ضرورة تبني تلك المشروعات وتطبيقها علي أرض الواقع وداعياً إلي تبني أفكار نوابغ الجامعة والمجتمع المحيط وتنميتها عن طريق تنظيم المسابقات التكنولوجيا برعاية الجامعة وأساتذتها.