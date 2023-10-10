اليوم السابع
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منظمة نسوية داعمة للسلام تطالب الإدارة الأمريكية بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:00 ص
منظمة نسوية داعمة للسلام تطالب الإدارة الأمريكية بوقف الدعم العسكري لإسرائيل العدوان الإسرائيلى على غزة
أحمد علوى

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دعت منظمة CODEPINK الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية لإسرائيل التي ساهمت بشكل كبير في تعميق معاناة الفلسطينيين على مدار سبعة عقود، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالبت المنظمة، في بيان، إدارة الرئيس جو بايدن بسحب كل دعمها لإسرائيل، والدعوة بدلاً من ذلك إلى تحقيق العدالة لشعب فلسطين مما سيؤدي إلى السلام.

وأشارت منظمة CODEPINK (منظمة شعبية نسوية تعمل على إنهاء الحرب ودعم مبادرات السلام وحقوق الإنسان)، إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن الحاجة إلى "المقاومة الفلسطينية"، بالنظر إلى الدور المهم الذي تختار أن تلعبه باعتبارها أقوى مؤيد لإسرائيل، وبدلاً من محاسبتها عن العنف الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، تقدم الولايات المتحدة المزيد من التمويل والأسلحة.

وطالبت المنظمة النشطاء بالتوقيع على عريضة تدعو الإدارة الأمريكية إلى سحب كل الدعم لإسرائيل ومنع أي مساعدات إضافية لدولة الفصل العنصري، ومعارضة الخطة التي وضعها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإرسال قوات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وذخائر دفاعية، حيث إن التصعيد ليس الطريق إلى السلام، بل هو انتهاك لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ويحرق الطريق إلى السلام الذي هو ضروري.

 


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