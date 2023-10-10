منسق حملة مواطن بالخارج: المصريون بالخارج خط دفاع عن مصر وداعمين للرئيس السيسى

كتب محمود راغب - مصطفى جابر - تصوير أحمد معروف

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج ، إن المواطن المصرى بالخارج يشعر بحجم التحديات التى تحاك ضد الوطن ، قائلا "أن المصريين فى الخارج هم خط الدفاع الأول عن مصر فى الخارج وداعمين بقوة للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية ".

وأضاف منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، أن الكيانات المصرية بالخارج والجاليات حول العالم هم أول من يقفوا ويردوا على أى شائعات تحاك ضد مصر .

وأكد على أهمية تماسك الشعب داخليا و خارجيا وأن يلتف الجميع حول الوطن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن فى ظل ما يشهده الشرق الأوسط وما يمارس فى غزة حاليا من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول، لحملة مواطن لدعم مصر، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية ، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.

كما يشارك فى المؤتمر الصحفى ، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية .

كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة.