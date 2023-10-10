مليون دولار من اليابان لليونيسف لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات في ليبيا

كتبت: هند المغربى

تلقت اليونيسف في ليبيا مليون دولار من حكومة اليابان لدعم جهودها فى إغاثة المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا ووفق بيان المنظمة الأممية سيتم استخدام التمويل لتوفير الوصول إلى مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى المساعدة فى حماية الطفل للأطفال والأسر الأكثر ضعفاً.

وذكر البيان: " تسببت العاصفة المتوسطية المدمرة "دانيال"، التي ضربت ليبيا في 10 سبتمبر 2023، في حدوث فيضانات مفاجئة في مناطق متعددة، بما في ذلك الجبل الأخضر ودرنة والبيضاء والمرج والشحات وسهل سوسة وبنغازي. كان التأثير شديدًا بشكل خاص في درنة، حيث توفي أكثر من 4000 شخص وألحقت أضرارًا جسيمة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية".

وأوضح البيان تعمل اليونيسف، بالتعاون مع السلطات والشركاء المحليين والدوليين، على مدار الساعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لدعم تعافي الأنظمة، حيث تشمل الأولويات الفورية تقديم المساعدات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمياه النظيفة والصرف الصحي وتعزيز النظافة وخدمات حماية الطفل.

ومن جانبه، قال ميكيلي سيرفادي، ممثل اليونيسف في ليبيا، عن عميق امتنانه لدعم اليابان، قائلاً: "الوضع خطير، والمساعدات الإنسانية ضرورية لإنقاذ الأرواح وحماية رفاهية السكان المتضررين. يأتي هذا التمويل من اليابان في وقت حرج يواجه فيه شعب شرق ليبيا، وخاصة الأطفال، تحديات هائلة بسبب عواقب العاصفة دانيال.

وقال ممثل يونيسف في ليبيا " هذا الدعم ضروري لضمان توفير المياه الآمنة والصرف الصحي في وقت ارتفاع مخاطر الأمراض، وكذلك لضمان توفير خدمات الحماية المتنقلة مثل الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات للأطفال والآباء والأمهات" لافتا الي انه سيستفيد 15000 شخص في البلديات الأكثر تأثراً من التمويل مباشرة.