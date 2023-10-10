مكتبة الإسكندرية تهدى مكتبة بيرو الوطنية 70 كتابًا من إصداراتها

الإسكندرية جاكلين منير

أهدت مكتبة الإسكندرية 70 كتاباً من اصداراتها التي تتناول تاريخ مصر وأبرز معالمها لمكتبة بيرو الوطنية.

جاء ذلك خلال حفل إهداء نظمته مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، حيث قام الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بتسليم المطبوعات للسيد خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا؛ سفير البيرو في القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد زايد خلال حفل الإهداء علي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على التعاون في كافة المجالات الثقافية مع دولة بيرو، لافتاً إلى استعداد المكتبة لاستقبال واستضافة أي فعاليات ثقافية من بيرو.

وأشار زايد إلى أن المكتبة صرح ثقافي عالمي يهدف إلى نشر الوعي والثقافة في حوض البحر المتوسط بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، لذلك تحرص المكتبة على توطيد علاقاتها الثقافية مع كافة المؤسسات.

من جانبه، قدم خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا الشكر لمكتبة الإسكندرية بإسم حكومة بيرو، على إهداء المكتبة لمطبوعاتها لمكتبة بيرو الوطنية.

وقال سفير بيرو إنهم يتطلعون لإقامة فعاليات ثقافية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، لافتاً إلى أن الأهداء سيكون مفيداً لشعب بيرو من أجل التعرف على الحضارة المصرية وحاضرها من خلال هذه الإصدارات.