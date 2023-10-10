مقتل 18 تايلانديا و3 نمساويين من بين "المختطفين" فى إسرائيل

وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، الثلاثاء، إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وبحسب موقع الحرة، طالبت تايلاند من إسرائيل المساعدة في إطلاق سراح الرهائن، وعبرت عن اعتقادها بأن "الفصائل الفلسطينية لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع".

وأوضحت وزارة الخارجية أن "أوضاع الرهائن التايلانديين غير معروفة".

وأكد نائب وزير الشؤون الخارجية، جاكابونغ سانغماني، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدموا طلبا للعودة إلى بلادهم.

ومن جانبها، قالت الخارجية النمساوية، إن 3 نمساويين يحملون الجنسية الإسرائيلية قد يكونون من بين من "خطفتهم الفصائل الفلسطينية" في هجوم السبت دون "تأكيد رسمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الإثنين، إن الفصائل الفلسطينية اختطفت أكثر من 100 شخص خلال هجومها مطلع الأسبوع.