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معلومات الوزراء: مصر الـ 23 عالمياً والثانية عربياً بمؤشر خدمات التعهيد 2023

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:26 ص
معلومات الوزراء: مصر الـ 23 عالمياً والثانية عربياً بمؤشر خدمات التعهيد 2023 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية الدولية والمؤشرات العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتعلق به، سلَّط المركز الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد الصادر عن مؤسسة "كيرني" العالمية للاستشارات الإدارية لعام 2023، حيث جاءت مصر في المركز الـ 23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، وجاءت في المركز الثاني عربيًا.
 
أبرز التقرير ما أشارت إليه نتائج المؤشر، بأنه لا يزال نقل خدمات الأعمال إلى الخارج يشهد نموًا قويًا عبر الحدود، حيث تسعى الشركات إلى خفض تكاليفها وتوسيع نطاق مواهبها وتصبح أكثر كفاءة باستخدام المزيد من قاعدة المواهب العالمية، وقد نما السوق العالمي لخدمات الأعمال من 624 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 681 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% حتى عام 2027.
 
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المؤشر يهدف إلى قياس التطورات الرئيسة في نماذج تقديم الخدمات للأعمال وقدرة الدول على تقديمها، بالاعتماد على 4 عوامل رئيسة، هي: (الجاذبية المالية: تكلفة العمالة والبنية التحتية)، (ومهارات الأفراد وتوافرها: كمية ونوعية مجموعة المواهب)، (بيئة الأعمال: الجوانب السياسية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال)، (والرنين الرقمي: المهارات الرقمية للقوى العاملة والمخرجات الرقمية للنشاط التجاري).
 
وقد أشار التقرير إلى استمرار الدول الثلاث الأولى ـ الهند، والصين، وماليزيا في الريادة ضمن ترتيب المؤشر، بفضل المزايا الهائلة التي يتمتعون بها من حيث التكلفة، والعمالة الوفيرة، والمهارات القوية، وتظهر الهند والصين أيضًا علامات القوة في قدرات تجديد المواهب، مما يجعلهما في مقدمة الدول العالمية في توفر القوى العاملة المدعومة بالتكنولوجيا.

خدمات التعهيد

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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