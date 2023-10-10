اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

معرض "أهلا مدارس" بفيصل يواصل اليوم استقبال الجمهور

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:00 ص
معرض "أهلا مدارس" بفيصل يواصل اليوم استقبال الجمهور معرض اهلا مدارس
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل معرض "أهلا مدارس بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، استقبال الجمهور، اليوم الثلاثاء، حيث يتم طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.
 
وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن معرض فيصل، هو واحد من 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.
 
وأضاف المصيلحى أن معرض "أهلًا مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيرًا إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة. 
 

التموين

معرض اهلا مدارس بفيصل

اهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس



الموضوعات المتعلقة

استمرار تنظيم معارض "أهلا بالمدارس" لتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مناسبة فى أسيوط

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:19 ص

تخفيضات تصل لـ15%.. افتتاح معرض أهلا مدارس بإدارة قوص التعليمية

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:00 ص

معرض "أهلا مدارس" بفيصل يواصل اليوم الجمعة استقبال الجمهور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص

التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بمعارض "أهلا مدارس" وطرح الكيلو بـ20 جنيها.. توفير العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة المجمدة بالمجمعات

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة