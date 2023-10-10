مصرع مواطن وإصابة زوجته وأطفالهما الثلاثة فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مواطن مصرعه فيما أصيب زوجته وأطفالهما الثلاثة، بكسور وسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف أمام المجاورة الثامنة نطاق مدينة العاشر من رمضان.



تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام المجاورة الثامنة نطاق مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن وقوع وفاة وإصابات.



انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما أسفر عن مصرع "ناصر صلاح ال م" 45 سنة، وإصابة زوجته " سلوى م ع" 35 سنة، وأطفالهما " جنى" 12 سنة و" جورى " 9 سنوات، و" محمد " سنتين ، بكسور وسحجات وإصابات متعددة.



تم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

