اليوم السابع
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مصرع طفلة سقطت من عقار أثناء اللعب فى الطالبية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:35 م
مصرع طفلة سقطت من عقار أثناء اللعب فى الطالبية إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت طفلة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث في منطقة الطالبية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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