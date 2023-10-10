مصرع طفلة سحبتها ماكينة رى من غطاء رأسها بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة على إثر إمساك ماكينة الرى بغطاء الرأس الخاص بها، وذلك أثناء قيامها باللهو بجوارها بالأرض الزراعية تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها لحادث ماكينة رى زراعية، بدائرة مركز دار السلام وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، والتي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام، بوصول الطفلة حنين ا ع م 10 سنوات، ومقيمه دائرة المركز مصابة "سحجة دائرية غير مكتلمة حول الرقبة وسحجة بالكتف الأيمن" ادعاء اختناق بماكينة ري وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال والدتها المدعوة شيرين ش ص ب 35 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه أثناء تواجدها ونجلتها المذكورة بالأرض الزراعية، بجوار منزلهما بذات الناحية، وحال قيام المذكورة باللهو بجوار ماكينة ري خاصتهم إلتف غطاء الرأس الخاص بها بالماكينة مما أدى إلى سحبها وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها ونفت وجود شبهه جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق والذى صرح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.