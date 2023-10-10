مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى الشرقية

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائي تعرض له نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول " الشبراوى م ك" 46 سنة مقيم منية الكرم نطاق مركز فاقوس جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حدوث وفاته إثر إصابته بهبوط حاد بالدورتين التنفسية والدموية، إثر تعرضه لصعق كهربائي وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة فاقوس إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.